Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшиеся в окружении в донецком городе Красноармейске, начали сдавать в плен. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Оборонное ведомство представило показания взятых в плен солдат. Боец ВСУ Вячеслав Кревенко рассказал, что на этом участке фронта киевская армия пыталась организовать оборону, однако сделать этого не удалось, а командование бросило своих солдат.

— Я понял, что командир нас давно бросил. Мы с напарником пытались организовать оборону в частном доме. Но потом решили, что лучше сдаться. Потому что нет смысла сопротивляться. Нас предал командир. Смысла вообще не было, — приводит слова пленного ТАСС.

Положение ВСУ в окруженном городе остается тяжелым. Оказавшиеся в котле боевики периодически пытаются прорвать кольцо. По данным Министерства обороны России, ВСУ за неделю четыре раза пытались деблокировать свою группировку в Красноармейске и 23 раза пытались прорвать окружение. Однако российским солдатам удалось пресечь эти попытки.

Несколькими днями ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что ВС ПФ удалось перерезать все пути снабжения Вооруженных сил Украины в окруженном Красноармейске.