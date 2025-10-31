Россию обвинили в первом ударе по Украине «запретной» ракетой

Российская Федерация начала применять по украинской территории крылатую ракету наземного базирования 9М729, способную, согласно оценкам военных аналитиков, нести ядерную боевую часть, заявил в интервью Reuters глава МИД Украины Андрей Сибига.

Маркировка 9М729 якобы была обнаружена на обломках ракеты, упавшей 5 октября в селе Лапаевка Львовской области, поделились подробностями авторы публикации. Это, как утверждается в материале, стало первым публичным подтверждением боевого применения соответствующего типа вооружения. Военный источник агентства заявил, что 5 октября ракета преодолела более 1200 км. По оценкам военных аналитиков, дальность полета ракеты предполагает до 2500 км.

По информации собеседников издания, пуски ракет 9М729 начались 21 августа — вскоре после встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. В общей сложности, как отмечается в материале, было произведено 23 запуска, а два пуска имели место еще в 2022 году.

Крылатая ракета 9М729 – модернизированный вариант ракеты 9М728, входящей в состав комплекса «Искандер-М». Ее разработку и размещение президент Соединенных Штатов Дональд Трамп называл одной из причин выхода страны в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российская сторона категорически отрицала нарушение соглашения.

Минобороны России тогда раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729, но представители США, Соединенного Королевства, Франции и ФРГ, а также Европейского союза и Североатлантического альянса на брифинг не пришли.