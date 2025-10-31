Фронт ВСУ у Красноармейска рухнул: раскрыта новая цель армии РФ

Бои за Красноармейск (украинское название Покровск) близятся к завершению — ВСУ оказались в окружении, однако Киев не стремится их спасать. Life.ru рассказал об обстановке в городе и дальнейшей цели ВС РФ после его взятия.

На Украине не понимают тяжесть ситуации

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об окружении украинских подразделений в Красноармейске и Димитрове. Тогда российский лидер заявил о необходимости ликвидировать противника, но призвал принять меры для сдачи в плен тех, кто пожелает сложить оружие.

Киев официально не признает окружение, хотя объективный контроль говорит об обратном. Убедиться в этом предложили и западным журналистам.

«Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит», — говорил президент.

На Украине не все понимают тяжесть ситуации. Среди осознавших ее — украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов. Он призвал вывести ВСУ из Красноармейска, поскольку «нет ничего дороже людей». О том же сказал и боец 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов.

Не согласен с таким мнением Владимир Зеленский. Он признает, что бои идут в городе, у подразделений сложности с логистикой, однако об отступлении речи не идет. Однако проблема для него лежит в политической плоскости: он считает, что взятие Красноармейска усилит позицию Москвы на переговорах с Вашингтоном.

При этом необходимость сдачи в плен признают и на Западе. Британский аналитик Александр Меркурис прямо сказал, что самое гуманное, что может сделать украинская власть — «приказать украинским солдатам в Покровске сложить оружие».

Новая цель

На этом фоне ВСУ дали возможность ВС РФ вести наступление на Доброполье. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин предполагает, что этот город станет следующей целью российской армии. Он отмечает, что противник будет стремиться к «затягиванию своей агонии», чтобы выиграть время на укрепление обороны города.

«Противник вполне готов разменять часть своей группировки на время», — считает Рожин.

ВС РФ постепенно приближаются к Доброполью. В августе они освободили село Сухецкое — от него до города меньше 15 км. Военкор Александр Коц отмечал, что группировка «Центр» расширяет зону контроля на подступах, а его потеря грозит ВСУ обрушением фронта вплоть до границ Днепропетровской области.