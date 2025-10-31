По Стармеру ударили разоблачительным отчетом о реактивных истребителях

Как много и часто мы слышим о скоростных истребителях F-35. Создаётся чувство, что они настолько круты, что всем должно быть страшно уже от одного упоминания о них. Однако недавний доклад британских парламентариев раскрывает совсем иную картину.

Отмечается, что в настоящее время в эксплуатации Великобритании находится всего 37 из запланированных 138 самолётов F-35 – хотя с момента зарождения программы, возглавляемой США, прошло уже почти четыре десятилетия. Плюс – нехватка пилотов и ещё много всего любопытного.

В докладе парламентариев, которым поделился Sky News, говорится, что постоянные задержки многомиллиардной британской программы по созданию скоростного истребителя F-35 из-за нехватки денежных средств привели к увеличению расходов и подорвали боеспособность самолёта.

По данным Комитета по государственным счетам, проблема усугубляется тем, что «неприемлемая» нехватка пилотов и инженеров ограничивает частоту полётов истребителей.

Также возникли вопросы по поводу заявления премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера, сделанного в июне, о том, что Великобритания приобретёт вариант самолёта, способного нести американское ядерное оружие. При этом было отмечено, что не было названо конкретных сроков ввода этого самолёта в эксплуатацию и не была дана оценка дополнительной стоимости.

Резкая критика, вероятно, будет неприятной для главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона, нового главнокомандующего вооружёнными силами Великобритании. Ранее он возглавлял Королевские ВВС, а до этого был высшим офицером Министерства обороны, отвечающим за потенциал.

Эти самолёты, отмечает Sky News, являются одними из самых передовых, малозаметных и смертоносных на планете, при условии наличия у них соответствующих технологий, вооружения и, что особенно важно, обновлений программного обеспечения.

Однако постоянное сокращение оборонного бюджета Великобритании привело к тому, что у военных руководителей выработалась привычка замедлять закупки F-35 и урезать заказы, чтобы сэкономить деньги в краткосрочной перспективе. В результате налогоплательщики столкнулись с гораздо большими расходами, а Королевские ВВС и морская авиация остались с самолётами, которые не способны полностью реализовать свой потенциал.

Комитет по государственным счетам раскрыл последствия такого поведения, выделив пять ключевых проблем.

Первое: принятое в 2021 году краткосрочное решение Министерства обороны сэкономить 82 миллиона фунтов стерлингов за счёт отсрочки инвестиций в так называемую лабораторию по оценке сигнатур воздушного пространства, которая жизненно важна для малозаметности F-35 и позволяет ему летать незамеченным. Это решение позволит сэкономить еще 16 миллионов фунтов стерлингов, когда она будет окончательно построена в 2032 году. Это ограничивает возможности Великобритании по развёртыванию хвалёных самолётов.

Второе: экономия средств за счёт отсрочки на шесть лет строительства инфраструктуры для военно-морской эскадрильи, которая эксплуатирует истребители F-35, означает, что стоимость этого строительства увеличится почти втрое – с 56 миллионов фунтов стерлингов до 154 миллионов фунтов стерлингов.

Третье: неспособность британского Министерства обороны точно обновить общую стоимость приобретения F-35. Только в этом году министерство заявило, что затраты на приобретение в общей сложности 138 самолётов за весь срок службы до 2069 года составят почти 57 миллиардов фунтов стерлингов – по сравнению с 18,4 миллиарда фунтов стерлингов на первые 48 самолётов, выпущенных до 2048 года.

Однако даже новый более высокий ценник был отклонён депутатами как «нереалистичный», поскольку он не включает в себя дополнительные расходы, такие как топливо.

Четвёртое: нынешний парк самолётов F-35B не будет вооружён обычными ракетами для поражения целей на суше с безопасного расстояния до начала 2030-х годов.

Пятое: военные заявят, что их истребители вертикального взлёта и посадки F-35B достигнут «полной боеготовности» к концу года – срок, который и так уже запаздывает на годы – даже несмотря на то, что у них нет ракет большой дальности и их омрачают другие проблемы.

Председатель комитета, депутат парламента сэр Джеффри Клифтон-Браун, заявил:

«Принятие краткосрочных решений о расходах крайне нецелесообразно, если вы являетесь владельцем дома с протекающей крышей, не говоря уже о том, если вы реализуете сложную программу по созданию истребителей. Тем не менее, подобные решения широко принимались при управлении F-35».

В отчёте также высказывается обеспокоенность по поводу нехватки личного состава и того, как это влияет на доступность немногих самолётов F-35, имеющихся в распоряжении Великобритании.

По словам депутатов, это включает необходимость в 168 дополнительных инженерах, что на 20% увеличит существующую рабочую силу, а на решение проблемы дефицита кадров «потребуется несколько лет».

Дилемму набора и удержания личного состава ещё больше усугубляет «неудовлетворительное» размещение на авиабазе Мархэм, где с 2013 года базируются истребители F-35.