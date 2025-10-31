Российские войска стремительно расширяют зону безопасности в Днепропетровской области. Благодаря освобождению села Вишнёвое наши бойцы смогли обойти вражескую линию укреплений и продвинулись на несколько километров. Всё больше неутешительных для Киева сообщений поступает из Красноармейска. Боевики отказываются выполнять приказы командования и бросают позиции. В это время наши дроны сжигают технику неонацистов у Славянска и Краматорска.

Джип во дворе – в металлолом. Он не сгорел, но побит осколками ударного дрона. Стекла нет. Двери нараспашку. Под днищем – лужа моторного масла. Другой внедорожник российские операторы атаковали прямо на дороге. Казалось бы, что такого, видео с передовой уже привычное. Вот только это не фронт. А тыл. Окраины Славянска и Краматорска. То есть наши разведчики начали незаметно просачиваться к главному и последнему укрепрайону ВСУ на Донбассе. И из засад уничтожать его резервы и бить по логистическим путям. Там, где мощности дронов не хватает, подтягивается реактивная артиллерия.

Дивизион "Урагана" отработал точно по огневым позициям и укрепрайонам ВСУ в агломерации. Еще попали в склад с боеприпасами. Судя по всему, очень крупному.

А еще неожиданно, даже для российских военных, у бандеровцев "отвалился" северный фланг Краматорска – поселок Ямполь. Казалось, ВСУ настроены на упорное сопротивление. Но вот прошло всего 5 дней с начала штурма. И сегодня бойцы доложили - под нашим контролем 90 процентов территории. Проще говоря, Ямполь, залитый в бетон и арматуру и превращенный в один огромный дот, готов к капитуляции. Кстати, его строительство обошлось ВСУ в 30 миллионов долларов.

Атаки поддерживают артиллерия и танки. Бьют аккуратно. И только по выверенным огневым точкам. В поселках остаются мирные жители. Бандеровцы людей не отпускают. Держат как заложников и прячутся в их домах. Знают - в такие постройки русские стрелять не станут. Поэтому спасать гражданских во время зачисток штурмовикам приходится, что называется, в ручном режиме.

Скоро закончатся и мучения жителей поселков Гай и Даниловка, которые оказались пленниками бандеровцев. Утром пришли сообщения, что российские войска провели серию успешных атак. И ВСУ начали отходить с позиций. Хотя, судя по этим кадрам, не отходить, а бежать.