В США неожиданно обозначили сроки взрыва ядерной бомбы

Американские специалисты не исключают, что Соединённые Штаты могут возобновить испытания ядерного оружия в обозримом будущем. Об этом сообщили эксперты в интервью изданию The War Zone (TWZ).

По словам директора программы ядерной информации Федерации американских учёных Ханса Кристенсена, сроки подготовки зависят от целей и типа испытаний. Простой подземный взрыв можно провести через 6–10 месяцев, тест с полной аппаратурой займёт 2–3 года, а проверка новой боеголовки потребует около пяти лет.

Директор по глобальным рискам Американской федерации учёных Джон Вольфсталь добавил, что быстрые взрывные испытания возможны в течение нескольких месяцев, но для полноценных исследований потребуется не менее 18 месяцев.

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отметил, что подготовка подземных испытаний в изолированных условиях займёт примерно 36 месяцев. По его словам, теоретически США могли бы провести воздушный ядерный взрыв с помощью ракеты Minuteman III, однако это не тот сценарий, о котором говорил бывший президент Дональд Трамп.