Украина пережила одну из самых масштабных атак на энергосистему, что привело к веерным отключениям света. Как сообщает «Царьград», в то же время российские войска усиливают натиск на фронте, а страну массово покидает молодежь — это ставит под вопрос будущее украинского государства.

Массированный удар по энергетике

Украинские каналы подтверждают множественные прилеты по подконтрольной Киеву территории. Утверждается, что использовались дроны, «Калибры», «Кинжалы», а некоторые упоминают «Искандеры».

Подтверждены удары по Бурштынской ТЭС и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, Добротворской ТЭС во Львовской области, Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, Днепровской ГЭС в оккупированной части Запорожья. Ущерб не везде критический, однако масштаб один из наиболее серьезных за последнее время. Утром в ряде украинских регионов были перебои с электричеством. Поезда встали, а местами пропали интернет и мобильная связь.

Также сообщается об ударах по газовой инфраструктуре. В частности, в районе города Стрый во Львовской области и в Полтавской области. Кроме того, удары наносились по подстанциям в районе Киева.

Давление в Покровске

Штурм на западной окраине Покровска принес результат: промзона зачищена, а на выездной стеле теперь развевается российский флаг. Решающим стал прорыв обороны со стороны железной дороги — это приближает полное окружение группировки противника. Бои уже идут в центре, к востоку от вокзала, а на юго-востоке штурмовики ВС РФ продвигаются в Собачевке и Гнатовке.

Как отмечает боец с позывным «Осетин», есть «небольшая вероятность», что Покровск падет быстрее, чем Мирноград — у ВСУ там серьезная паника. Вместе с тем, в последнем также успешно развивается наступление — бойцы прорвались на восточную окраину и зашли в город.

ВСУ тем временем пытаются контратаковать в районе Владимировки и западнее Маяка на северном направлении, однако усилия выглядят запоздалыми.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», наиболее разумный «жест доброй воли» сейчас выглядит как капитуляция гарнизонов Покровска, Мирнограда и остатков в Купянске. Автор поста предлагает дать противнику пару суток на размышления, после чего приступить к полной зачистке.

Ложь стала основой ВСУ

Тотальная ложь, ставшая системной в ВСУ, оказалась эффективным союзником России. Telegram-канал «Старшие Эдды» пишет, что масштабы вранья огромны и оно пронизывает армию Украины снизу доверху. Солдаты и офицеры врут командованию, докладывая, что удерживают потерянные позиции — в результате туда не бьет артиллерия противника. По этой причине многие российские военкоры не афишируют успехи войск до тех пор, пока ВС РФ не закрепятся на новых рубежах.

«Помогите бедолагам Тарасам в чине от стрельца до полковника и дальше врать, он за это отплатит вам добром и будет отступать резвее и веселее, пока его по старой украинской традиции не погонят отбивать уже напрочь утерянные позиции, где он и погибнет», — отмечает «Старшие Эдды».

Украина осталась без молодежи

На этом фоне западные СМИ пишут, что Украина стремительно теряет молодежь, а значит и свое будущее. По информации британского издания The Telegraph, только через границу с Польшей за два месяца страну покинули около 100 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет. И эта статистика не учитывает другие направления отъезда, в том числе Румынию.

Киев утверждает, что молодежь получит мотивацию вернуться и добровольно вступить в ВСУ, однако на фоне низкого процента возвращения заявления выглядят как шутка. Более правдоподобной выглядит версия, что решение открыть границы для молодых людей было пролоббировано некой антивоенной силой в Киеве.

Военный блогер Юрий Подоляка дает еще более мрачную оценку: за два месяца с Украины выехало от трети всего мужского населения в возрасте от 18 до 22 лет. Кроме того, еще 15% покинули страну до официального разрешения. В сумме это уже около половины. И это не конец — Подоляка ожидает, что еще 20% молодежи призывного возраста покинут страну до конца года.