Бумажный тигр рвет и мечет. США проспали начало гонки вооружений

США проведут ядерные испытания, поскольку то же делают другие страны, заявил Дональд Трамп. И пояснил:

«У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания, но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали».

Место и время проведения испытаний президент США анонсирует позднее.

«Мы уже обсуждаем это с Россией, и мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», – подчеркнул Трамп.

В то же время Дмитрий Песков опроверг заявление американского лидера о якобы ведущихся переговорах по ядерному разоружению. Кстати, в Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений.

А так ли это? Понятно, что Трамп блефует. США, утверждают специалисты, не способны с ходу возобновить ядерные испытания, на это потребуются годы.

Но и бросаться словами Трамп не привык. Притом он с легкостью рвал договоры, определявшие архитектуру международной безопасности после окончания Холодной войны.

– Трамп, как правило, не особо церемонится в подобных случаях, – напоминает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров. – Он, видимо, считает, что любой его вывод верный и нет необходимости обосновывать перед публикой свои решения.

«СП»: По-вашему, это все же ответ на «Буревестник», «Посейдон» и «Сармат»? Что-то нужно было сказануть? Как с подлодкой неизвестного типа, которую он неведомо куда направил?

– Это однозначно реакция на презентацию последних российских разработок вкупе с признанием отставания США по подобным типам вооружений. Надо было как-то поддержать упавший дух своих генералов, которые понимают, что Россия ушла далеко вперед, пока они бряцали перед странами третьего мира своим ржавым оружием.

«СП»: Почему, зачем и для кого Трамп несет чушь? Немедленное начало ядерных испытаний, по мнению многих экспертов, это фантастика. Зачем он говорит, что у США самый большой ядерный арсенал, ведь даже американские СМИ пишут, что это бред? Почему он повторяет басню о каком-то «супер-пупер» оружии, которого нет, иначе его давно показали бы?

– Лукавство и фальшь – часть классической американской политической игры. Помноженные на хронический нарциссизм Трампа, эти черты приобретают гротескные формы и выливаются в откровенную хлестаковщину. Но никто даже не пытается сказать Трампу: «Ты врёшь!». И вот почему.

Одни, его противники, просто пережидают. Они рассчитывают вернуться в Белый дом. В то же время такие речи Трампа тешат самолюбие его сторонников. Они как бы говорят сами себе: «А наш-то, наш, смотрите, какой красавчик! И страна при нем опять стала самой великой в мире».

«СП»: Насколько, по-вашему, все же реально, что за словами последуют дела? Президенты приходят и уходят, но американский ВПК остается одним из самых мощных в мире…

– России и США необходимо подписать новый ДСНВ. Только такой шаг, а не ядерные испытания, может ограничить гонку вооружений. Россия к переговорам по этому вопросу готова, о чем уже неоднократно говорил президент Путин.

На это должна быть направлена работа и соответствующих специалистов в Белом доме. Будем надеяться, что об этом догадается президент США, мечтающий войти в историю Америки как Дональд I Миротворец.

«СП»: По словам Пескова, в Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений. Он также заявил, что Россия надеется, что до Трампа корректно донесли информацию об испытаниях «Посейдона».

– Декларация о каких-то намерениях – не есть факт их реализации. Трамп много о чем говорит, а как доходит до дела, отказывается от своих планов. Именно это имел в виду Песков, заявляя, что Россия не считает, будто происходящее – новый виток гонки вооружений.

Намерение такое у американской стороны присутствует, но гонка вооружений пока не началась. Трамп любит все решать быстро. Если что-то долго не получается, он теряет интерес к проекту. Малореально быстро покрыть отставание ВПК США от российской оборонки.

Возможно, Трамп вскоре осознает это и пересмотрит свои авантюрные планы или найдет другой способ «догнать и перегнать» Россию. Хотя оружейные бароны будут всячески его подталкивать к реализации исключительно милитаристского сценария. Это, действительно, тревожит.

– Логика американской политики в сфере стратегических вооружений упирается в классическую медийную картинку Трампа, – уверен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

– Он прекрасно понимает, все-таки ему разведывательные службы, Министерство войны, как он переименовал Пентагон, приносят доклады, в которых содержится объективная информация о том, что американский стратегический ядерный арсенал находится в далеко не лучшем положении, но все-таки именно наличие стратегического ядерного оружия делает страну сверхдержавой в текущем моменте истории.

Поэтому для Трампа принципиально важно продемонстрировать пускай уже где-то и не существующие возможности Америки в этой сфере и готовность страны проводить ядерные испытания, хотя для их подготовки, как говорят эксперты, понадобится не менее двух лет.

Плюс последние 30 лет США финансировали развитие СЯС по остаточному принципу, американский ВПК разогнался в плане разработки товаров, номенклатуры с просто с гигантской добавочной стоимостью, а стратегическое ядерное оружие само по себе очень дорогое, и оно стало неинтересно военно-промышленным компаниям, которые привыкли зарабатывать колоссальные деньги на тех же танках, самолетах и прочих видах обычной техники. Если бы они такую же маржу закладывали в производство спецбоеприпасов и средств доставки, тут всего государственного бюджета США не хватило бы.

Поэтому сейчас мы имеем дело с откровенным проявлением Трампа как бумажного тигра, если использовать его же выражение. И в какой-то степени он вынужден повторять риторику, которой придерживался Рональд Рейган, анонсируя «Звездные войны».

Но с одной большой разницей. Если на тот момент между СССР и США был паритет, то сейчас технологическое превосходство и даже количественное в сфере стратегических ядерных вооружений на нашей стороне.

Кстати, западные эксперты бьют по этому поводу тревогу, потому что ядерный арсенал России сопоставим с всеми странами НАТО, то есть и Америки, и Великобритании, и Франции. Это, конечно, факт, который тоже демонстрирует отставание США на данном поприще.

«СП»: И они оставят все как есть? Песков говорит, что гонки вооружений не будет, но так ли это?

– Я полагаю, что воинственная риторика в какой-то степени позволит американскому ВПК вернуться к этой истории. Более того, Трамп анонсировал, в частности, программу строительства так называемого Золотого купола.

И мы вполне можем увидеть инициативу создания «золотой ракеты» или «золотой бомбы», которая, в принципе, тоже отвечает интересам военно-промышленных компаний. И это намерение можно очень хорошо завернуть в общие потребности США в национальной обороне.

Будет ли это гонкой вооружений? Да. Но я бы слова пресс-секретаря нашего президента интерпретировал с несколько иной стороны.

Исходя из того, что мы в данный момент являемся страной, которая лидирует в этом направлении и умеет разрабатывать прорывные, не имеющие аналогов вещи за куда меньшие деньги, то, естественно, для нас купирование подобных угроз не потребует ассигнований, за исключением тех, которые, в принципе, и так уже заложены в государственную программу перевооружения. То есть у нас эти расходы запланированы. А Штатам их действительно триллионный оборонный бюджет придется увеличивать, исходя из аппетитов их собственных военно-промышленных компаний…