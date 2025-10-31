Минобороны ответило на запрет Киева для СМИ на въезд в «котлы» в зоне СВО

Запрет Киева для журналистов на въезд в «котлы» по российским коридорам нужен Украине для обмана международной общественности и самих украинцев. Об этом в пятницу, 31 октября, заявили в Министерстве обороны России.

— Конечной же целью этих действий является сохранение верхушкой киевского режима благоприятных условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией, — цитирует Минобороны РФ РИА Новости.

Днем ранее российский президент Владимир Путин поручил обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы городов Красноармейск, Димитров и Купянск, где солдаты ВСУ оказались в котле. При этом в оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ могут остановить боевые действия на пять-шесть часов для доступа иностранных СМИ в эти районы зоны СВО.

ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске

В свою очередь спикер МИД Украины Георгий Тихий раскритиковал инициативу Москвы о временном прекращении огня в районах Покровска и Купянска для обеспечения доступа журналистов. По его слова, это нарушение законодательства Украины и норм международного права.