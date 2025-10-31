Объявлено о поражении стратегической системы безопасности США от России

Россия забила гвоздь в крышку гроба стратегической системы США. О том, что Штаты потерпели поражение, заявил российский военный эксперт Владислав Шурыгин, его слова приводит портал «Смотрим».

По словам Шурыгина, первым сигналом для США стало испытание ракеты «Буревестник», а тестовый запуск беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон» забил последний гвоздь в крышку пока еще не построенной системы защиты США «Золотой купол».

Военэксперт добавил, что в мире не существует систем, которые могли бы противостоять российскому «Посейдону».

Путин: у России скоро появится новое оружие

26 октября президент России Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Спустя два дня, 28 октября, он сообщил о проведении испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Президент рассказал, что при испытаниях аппарата удалось запустить атомную энергетическую установку.