Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже

На территории города Воронеж объявлена угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

Гусев добавил, что в настоящее время в городе работают системы оповещения. До этого на территории Новороссийска объявили угрозу атаки БПЛА. Мэр города Андрей Кравченко отметил, что жителям Новороссийска, находящимся дома, рекомендуется не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон.

Если люди находятся на улице, то им следует спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, уточнил мэр. Также опасность атаки дронов объявлена в Тульской, Липецкой и Пензенской областях.