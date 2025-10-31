Женщины-снайперы Вооруженных сил Украины являются врагами, и к ним не может быть какого-то особого отношения из-за их пола. Об этом заявил «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

По словам военного летчика, среди снайперов украинской армии «немало женщин».

«Их, наверное, процентов 15-20. Женщины-снайперы более хладнокровные», — пояснил Попов.

При этом, по его мнению, к украинским снайперам-женщинам в зоне проведения спецоперации не может быть особого отношения.

«Мужчина или женщина — в прицеле враг в первую очередь. Гендерного разделения никакого нет», — констатировал эксперт.

Ранее стало известно, что на Украине стоит вопрос о призыве женщин – медработников. При этом в западных СМИ широко освещался женский отряд Вооруженных сил Украины «Ведьмы Бучи». Военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, что подразделение являлось рекламной структурой. При этом, по его мнению, женщины-штурмовики, как и операторы дронов, при текущем характере боевых действий становятся «одноразовыми».