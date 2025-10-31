Новости СВО сегодня: уничтожение опорных пунктов и бои у села Рог

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении артиллерийской установки и опорных пунктов Вооруженных сил Украины, также стало известно, что российские бойцы выбили противника из села Рог. «Рамблер» собрал главные новости в зоне проведения спецоперации к утру 31 октября.

Уничтожено арторудие ВСУ

Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, замаскированная в лесополосе огневая позиция была обнаружена воздушной разведкой, после чего по цели ударили FPV-дроны на оптоволоконном управлении.

«Точными попаданиями артиллерийское орудие противника было выведено из строя», - уточнили в министерстве.

«Молнии» ударили по опорнику и грузовику

Опорный пункт ВСУ на Купянском направлении был уничтожен ударом беспилотников «Молния» Западной группировки войск, сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что расчет БПЛА 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии «оказал огневую поддержку штурмовым подразделениям, уничтожив опорный пункт и живую силу противника».

Также операторы FPV-дронов 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона уничтожили украинских военных, готовившихся к ротации, и грузовой автомобиль.

«Были получены координаты расположения вражеской техники и сведения о подготовке противника к ротации. Эти координаты передали на командный пункт БПЛА. (…) Мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, операторы идентифицировали цель и успешно поразили ее», - уточнили в пресс-службе.

«Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ

В свою очередь расчеты боевых машин реактивной системы залпового огня «Ураган» 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южного военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на Константиновском направлении. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Опорный пункт, а также «скопление живой силы противника» западнее Клебан-Быкского водохранилища были обнаружены при помощи воздушной разведки. Координаты были переданы расчету «Ураган» и цель была оперативно поражена, отметили в ведомстве.

Танкисты уничтожили позиции ВСУ

Экипаж танка Т-80БВМ нанес удар по укрепленным огневым точкам противника, замаскированным в посадках на подступах к населенному пункту в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, серию выстрелов фугасными 125-мм снарядами корректировали операторы БПЛА группировки войск «Восток», обеспечив точное поражение целей и минимальный расход боеприпасов.

Су-25 ударили по опорному пункту

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в российском военном ведомстве.

«Для точного поражения целей пуски ракет выполнялись парами с малых высот», - говорится в сообщении.

Бои у села Рог

Продвигающиеся на Красноармейском направлении российские военнослужащие выбили подразделения Вооруженных сил Украины из села Рог. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль село Синельниково под Волчанском, а также Гнатовку на Красноармейском направлении.