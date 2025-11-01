Южная группировка уничтожила объекты, живую силу и автотехнику ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления беспилотной авиацией, личный состав, авто- и бронетехнику, склад материальных средств и ретранслятор ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач разведка обнаружила место запуска и пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника и передала координаты расчету артиллерии Д-30 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Точными попаданиями расчеты 122-мм орудий уничтожили пункт управления и место запуска БПЛА противника. Также операторы FPV-дронов уничтожили блиндаж ВСУ с живой силой, откуда противник управлял БПЛА", - сообщили в ведомстве.

Там также рассказали об уничтожении расчетами FPV-дронов группировки боевой бронированной машины и автомобиля ВСУ с живой силой на краматорско-дружковском направлении. В ходе выполнения боевых задач артиллеристами 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки был уничтожен из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" полевой склад материальных средств ВСУ. Операторы FPV-дронов той же дивизии уничтожили ретранслятор противника на краматорско-дружковском направлении.