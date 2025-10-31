США могут вывести часть войск сразу из трех стран Европы

США собираются вывести часть воинского контингента из Болгарии, Венгрии и Словакии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа дали понять своим союзникам, что сокращение военного контингента в Румынии — «это только начало».

«Ожидается, что дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии не позднее середины декабря», — заявило издание.

Западные чиновники отметили, что Пентагон рассматривает вариант «умеренного» вывода воинского контингента. Там отмечают, что сухопутные силы европейских стран стали более подготовленными, из-за чего такое решение является «приемлемым». В целом Вашингтон считает сокращение численности военных незначительным.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что Вашингтон предупредил Бухарест и других союзников о том, что будет сокращать численность своих войск в Европе. В частности, среди подразделений, ротацию которых прекратят, есть предназначенные для Румынии и дислоцированные на авиабазе Михаил Когэлничану.