Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников над Ярославлем

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников над Ярославлем, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, при обнаружении фрагментов сбитых дронов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112 — они будут важны для следствия.

По данным Telegram-канала SHOT, взрывы начались около 4:50 мск на севере Ярославля. Очевидцы рассказали, что слышали 5–7 взрывов и звук мотора в небе.

Сообщалось, что в ночь на 31 октября украинские дроны атаковали инфраструктурные объекты во Владимирской и Ярославской областях. Во Владимире удар пришелся по объекту недалеко от города. В Ярославле, по данным местных СМИ, загорелся промышленный объект, предположительно нефтеперерабатывающий завод. Подробности — в материале «Газеты.Ru».