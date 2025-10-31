Раскрыто, откуда российские войска могут вести бомбардировки Киева

Военный корреспондент Александр Сладков в своём телеграм-канале заявил, что из Черниговской области Россия может наносить удары по Киеву.

Он отметил отсутствие в регионе фортификационной линии обороны и отметил его границу с Киевской областью, что, по его мнению, открывает возможность применения дешёвых управляемых авиабомб (ФАБ с УМПК) вместо дорогостоящих ракет.

Сладков привёл образный диалог — «встает третий вопрос: бабушка, а зачем нам двигаться ближе к Киеву…? — Нет, внучка, чтоб бить столицу Украины не дорогостоящими ракетами, а ФАБами с УМПК» — и подчеркнул практическую сторону такого подхода.

Ранее глава администрации Оболонского района Киева Кирилл Фесик заявил, что восстановление повреждённой энергетической инфраструктуры столицы займёт около 10 лет и отметил, что последствия прилётов 2022 года ещё не полностью устранены, а объекты энергетики продолжают подвергаться ударам.