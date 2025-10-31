В США раскрыли причины невозможности проведения ядерных испытаний

Американский ядерный испытательный полигон в штате Невада столкнулся с серьезными проблемами, ставящими под вопрос возможность возобновления физических испытаний ядерного оружия. Согласно публикации в Washington Post, бывшие сотрудники объекта указывают на утрату ключевых компетенций и значительный износ инфраструктуры.

© Московский Комсомолец

Как отмечает издание, специалисты с практическим опытом проведения подземных испытаний, последние из которых состоялись в сентябре 1992 года, практически ушли из профессии. Пол Дикман, ранее участвовавший в нескольких испытательных программах, подчеркивает, что современные кадры не обладают необходимыми практическими навыками, приобретенными в полевых условиях.

Материальная база полигона также находится в неудовлетворительном состоянии. Очевидцы описывают оборудование для прокладки туннелей как "кучу ржавчины", требующую капитального ремонта или полной замены. По оценкам некоторых экспертов, даже при наличии политической воли на восстановление полноценной испытательной инфраструктуры могут потребоваться годы.

