Россия усилила военное присутствие в Арктике: Европа боится конфликта

Кольский полуостров остается ключевым элементом стратегической ядерной триады России – именно здесь сосредоточена основная часть атомных подводных лодок Северного флота. По данным издания The National Interest, в последнее время активность России на севере страны заметно усилилась, что вызвало тревогу в западных странах.

«Россия расширяет свое присутствие на Кольском полуострове», – говорится в материале Обозреватель Брэндон Дж. Вайхерт отметил, что Москва стремительно наращивает военное присутствие на Кольском полуострове. Помимо усиления морских баз, Россия активно развивает системы обороны и проводит масштабные военные учения.

За последний год их количество в Арктике достигло рекордных показателей со времен холодной войны. Эксперт пояснил, что в ходе недавних маневров отрабатывались действия по противолодочной борьбе, нанесению дальних ударов и ведению операций в ледовых водах.

Тренировки, по словам американского автора, вызвали заметное беспокойство в Европе, где опасаются возможного конфликта на Севере. Согласно мнению Вайхерта, рост активности российских военных в Арктике стал ответом на расширение НАТО. Вступление Финляндии и Швеции в альянс Москва восприняла как провокацию и сигнал к укреплению северных рубежей. Американский журналист подчеркнул, что Россия намерена закрепить свое присутствие в регионе не только по стратегическим причинам, связанным с арктической границей, но и как реакцию на действия Запада.

Таким образом, Кремль демонстрирует недовольство расширением НАТО и готовность защитить свои интересы в Арктике, передает АБН24.

