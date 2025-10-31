В РФ завершают работу над двигателем мощностью 45 кВт для тяжелых БПЛА

Работу над первым отечественным двигателем мощностью 45 кВт для тяжелых беспилотников завершают в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора КБ "Спектр" Андрея Братенькова. Производство двигателей ведут специалисты КБ "Спектр", НПП "Исток" и НПЦ "Беспилотные авиационные системы".

"Таким образом, наш перспективный тяжелый беспилотный летательный аппарат "Илья Муромец", который ранее летал на двигателях иностранного производства, получит российский двигатель", - сказал Братеньков.

О работе над "Ильей Муромцем" директор "Спектра" сообщал в июле текущего года. По его словам, аппарат будет предназначен для эвакуации тяжелораненых и будет невидим для радаров. Тяжелая воздушная платформа имеет грузоподъемность 100 кг. В ходе эвакуации раненые будут размещаться в оборудованных системами жизнеобеспечения контейнерах из композитных материалов.