Эксперт Киселёв: ВСУ в Константиновке обустроили подземные переходы

Украинские боевики на фоне поражений в Часовом Яре активно готовились к обороне Константиновки в ДНР, создав подземную систему переходов.

Об этом ТАСС сказал военный эксперт Виталий Киселёв.

«По большому счёту, мы говорим сегодня о подземном городе, в котором они будут свободно передвигаться», — заявил он.

Ранее подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ уничтожило три украинские диверсионно-разведывательные группы на окраинах Константиновки.