WP: США впервые признали, что ЦАХАЛ могла нарушить права человека

США в правительственном докладе впервые признали возможные нарушения прав человека в секторе Газа со стороны израильских военных. Об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

«В докладе правительства США признаются масштабы действий Израиля в секторе Газа, подпадающих под действие законов Лихи - эпохального законодательства, запрещающего США оказывать помощь в обеспечении безопасности иностранным военным подразделениям, обоснованно обвиняемым в грубых нарушениях прав человека», - указано в материале.

В засекреченном отчете американского наблюдательного органа уточняется, что израильские военные потенциально совершили сотни нарушений, которые попадают под законодательство Соединенных Штатов. На изучение инцидентов госдепу потребуется несколько лет, отметили источники издания.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. Решение было принято после завершения консультаций с военными по вопросам безопасности. После появилась информация, что израильская сторона нанесла минимум три авиаудара по центру сектора Газа.