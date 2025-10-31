О бойце "Бабке", жившем пять день в окопе с солдатом ВСУ, снимут фильм

Стало известно, как сложилась судьба бойца ВС РФ Алексея Иванова с позывным "Бабка". Он выживал в окопе без еды и воды десять дней, из которых половину провел в компании с солдатом ВСУ.

Эта удивительная и драматичная история произошла в декабре 2023 года. Российский штурмовик выбил врага с позиций, но сам получил ранение и оказался в серой зоне. Пришлось укрываться в окопе, где находился брошенный своими раненый украинский военнослужащий.

Он перевязал "Бабке" усеянную осколками спину какое-то время ухаживал за ним, но на пятый день умер. Через десять дней "Бабка" с обмороженными ногами пополз к своим, питаясь одним снегом, и достиг позиций. За свой подвиг Алексей Иванов был удостоен ордена Мужества.

С героем о его нынешней жизни побеседовал RT. Он рассказал, что почти полтора года провел в госпиталях. Ноги удалось спасти, но ценой неимоверных усилий.

"Пришлось пережить шесть операций, три из них - на ноги. Пересадка кожи прошла неудачно, ничего не прижилось, поэтому пришлось делать вторую. Боли были страшные. Иногда казалось, что лучше пусть уж ноги ампутируют, чем терпеть такое. Никакие обезболивающие не помогали. Но все обошлось. Сейчас вот хожу с палочкой. Привыкаю", - рассказал Алексей Иванов.

Сейчас он работает на швейной фабрике, где трудился и до СВО. При этом внимание СМИ к герою не ослабевает. Недавно к Алексею Иванову обратились с киностудии "Урал", сообщили, что хотят фильм снять по мотивам его истории. "Пока все в процессе, сейчас обсуждаются возможный сценарий и другие детали. Никаких конкретных дат пока нет", - уточнил он.

В будущем ветеран СВО мечтает получить хорошее образование, что пока сложно из-за последствий контузии, и создать семью.