На Украине мобилизовали мужчину с документами в машине

В украинском Ровно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали мужчину, несмотря на то, что его документы лежали в машине. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Предварительно, сотрудники ТЦК задержали украинца из-за отсутствия документов. При этом мужчина кричал, что документы лежат в его машине, однако военкомы проигнорировали возражение.

Ранее в Одессе местные жители перевернули автобус ТЦК во время драки с военкомами на одном из рынков. Официальной реакции от областного ТЦК не последовало.