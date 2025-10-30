В Киеве умер радиофизик, разрабатывающий оружие для ВСУ

В российских силовых структурах заявили, что в Киеве умер ученый-радиофизик Владимир Ракша, который занимался разработкой оружия для ВСУ. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Согласно информации источника, 37-летний Ракша умер при невыясненных обстоятельствах в ходе «неких испытаний». Официальной причиной смерти называют сердечный приступ.

Ракша занимал должность ведущего специалиста Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники ВСУ. Кроме того, он был выпускником факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а также кандидатом физико-математических наук.

Ранее умер академик РАН, востоковед и экономист Василий Михеев.