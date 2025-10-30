Киеву понадобится еще 389 миллиардов долларов для покрытия расходов, если Украина продолжит вести конфликт против России еще четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское СМИ.

Отмечается, что такая сумма потребуется Киеву в виде финансов и вооружения в период с 2026 по 2029 годы. При этом основную их часть придется выделять Европе.

Британское СМИ обратило внимание на то, что траты на обеспечение Украины повышались примерно на 20% в год за все время конфликта. При этом цифра в 389 миллиардов долларов включает в себя такие нужды Киева, как «поддержка бюджета и некоторые затраты на восстановление» страны.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Киева, станут законной целью для России.