В США назвали цель анонсированных ядерных испытаний

Решение администрации США о возобновлении ядерных испытаний продиктовано в том числе стремлением продемонстрировать решимость в сдерживании России и Китая.

Как заявил глава комитета по разведке сената США Том Коттон в эфире Fox News, подобные действия призваны подтвердить готовность Вашингтона к активному противодействию потенциальным угрозам.

По словам сенатора, проведение испытаний, включая тестовые пуски ракет, служит наглядным свидетельством того, что Соединенные Штаты не намерены допускать доминирования других держав в сфере безопасности.

Вэнс сделал заявление о возобновлении ядерных испытаний

Коттон подчеркнул, что страна не будет занимать пассивную позицию, пока другие государства проводят аналогичные испытания, а предпримет все необходимые меры для сохранения военного паритета.

