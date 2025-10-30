Зеленский заявил об ударе по Славянской ТЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России ударили по Славянской ТЭС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Несколько часов назад по Славянской ТЭС произошел удар», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский продлил военное положение в стране на 90 дней. Украинский президент внес в Верховную Раду соответствующий законопроект 20 октября. До этого военное положение продлевалось 25 июля.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

До этого стало известно, что украинская столица оказалась частично обесточена из-за перепадов напряжения, в некоторых районах города пропало электричество.