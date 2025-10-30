СМИ: США столкнулись с дефицитом истребителей

Издание Breaking Defense сообщает, что США столкнулись с дефицитом истребителей.

По информации издания, ВВС США подало в конгресс план на закупки, согласно которому американской армии требуется 300 истребителей в течение следующих десяти лет. При этом источник утверждает, что эти планы могут оказаться неосуществимыми из-за ограничений в финансировании и производстве.

Отмечается, что в плане на следующие десять лет указаны 1558 боевых истребителей, но это число расходится с прогнозом — ожидается, что на 2026 финансовый год у ВВС США будет только 1271 истребитель. Впрочем, план уже подписал министр ВВС Трой Мейнк. Как сообщает источник, недостаток самолетов может быть восполнен к началу 2030-х, но из-за конкурирующих потребностей в модернизации финансирование такого числа боевых машин может оказаться неподъемным.

Захарова назвала план Швеции поставить Украине истребители поддержкой неонацизма

Ранее ВВС США решили сдать в аренду земли под дата-центры.