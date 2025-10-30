В Британии рассказали, сможет ли «Золотой купол» перехватить «Буревестник»

Современные системы ПРО, в том числе американский «Золотой купол», продвигаемый президентом США Дональдом Трампом, не в состоянии перехватить российскую межконтинентальную ракету «Буревестник», рассказал в статье для Spectator британский политолог Марк Галеотти.

Новая российская ракета может следовать дальше, чем любая обычная крылатая ракета с возможностью маневрировать на высоте не более 50 м, заметил эксперт.

«Это будет означать, что ее не смогут перехватить системы обороны против баллистических ракет, в том числе «Золотой купол», которую хвалит Дональд Трамп, так как они поражают ракеты, которые находятся на больших высотах», — отметил Галеотти.

По его словам, российские ядерные вооружения предназначены для ответного удара в случае нападения на Россию, «или, что еще лучше, для его сдерживания».

Политолог предположил, что решение «рекламировать эти апокалиптические устройства отражает текущую политическую обстановку», стремление Москвы использовать метод кнута и пряника по отношению к США.

«Теперь бряцание ядерным оружием призвано напомнить Трампу, что в конечном счете у Москвы больше козырей и она имеет более высокую ценность, чем Киев», — констатировал Галеотти.

Кроме того, отметил аналитик, действия России могут заставить Вашингтон пойти на тот или иной спонтанный шаг — в частности, на возобновление ядерных испытаний.