Названо число сбитых над регионами России БПЛА

Силы ПВО с 15:00 до 20:00 мск уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

"30 октября в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 - над территорией Белгородской области, 5 - над территорией Брянской области, 2 - над территорией Калужской области, 1 - над территорией Курской области, 1 - над территорией Республики Крым и 1 - над территорией Тульской области", - сообщили в военном ведомстве.

