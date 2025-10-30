В США назвали последствия перехода Красноармейска под контроль России

Взятие Вооруженными силами (ВС) России Красноармейска (украинское название — Покровск) под свой контроль сыграет большую роль для освобождения Донецкой народной республики (ДНР). С таким утверждением выступил американский военный аналитик Майкл Кофман, его слова приводит Bloomberg.

«Это станет плацдармом для поэтапного наступления России, нацеленного на установление контроля над оставшейся частью ДНР», — высказал свое мнение эксперт.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске находятся в критическом положении. Украинский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по имени Денис сообщил изданию, что ситуация в городе «очень сложная».

Также в Министерстве обороны (МО) России сообщили, что президент Владимир Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженным в зоне спецоперации (СВО) украинским солдатам в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Также в ведомстве заявили о готовности временно прекратить боевые действия в данных районах.