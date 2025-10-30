Соловьев раскрыл британцам правду о «Посейдоне»

Телеведущий Владимир Соловьев в своем дискуссионном шоу раскрыл британцам правду о безэкипажном автономном подводном аппарате с ядерной энергоустановкой «Посейдон», заставив Лондон «задрожать» от озвученных перспектив. Об этом сообщает Daily Express.

По словам Соловьева, двигатель нового класса, который планируется для «Посейдона», открывает уникальные возможности в разных областях и для различных применений. В частности, речь идет о радиоактивном цунами высотой 500 метров, которое опустошит целые прибрежные города и сделает их непригодными для жизни на десятки лет.

«Радиоактивная волна начнет смывать города. И что они смогут сделать?» — обратился Соловьев к Великобритании.

Данное заявление заставило Лондон «задрожать», пишет Daily Express. В газете считают, что власти Великобритании раздразнили русского медведя своей безоговорочной поддержкой Украины, поэтому в РФ и стали говорить о «Посейдоне».

Эксперт рассказал новые подробности о подводном аппарате «Посейдон»

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Посейдон» может рассматриваться как оружие Судного дня.