В США объяснили слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний не означает их немедленного начала, рассказал вице-адмирал Ричард Коррелл. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 30 октября, американский лидер заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими державами.

«Я бы не стал предполагать, что слова президента означают начало ядерных испытаний. Его цитата была: «Начать испытывать наши ядерные вооружения на равных условиях», — отметил Коррел.

Офицер пояснил, что ни Россия, ни Китай не проводили ядерных взрывных испытаний.

Вице-адмирал подчеркнул, что поддерживает Программу управления ядерным арсеналом. Он добавил, что в рамках проекта были разработаны наука и инструменты, необходимые для сертификации арсенала ядерного оружия без необходимости полномасштабных испытаний ЯО.

Ранее военный эксперт Олег Кузнецов сообщил, что заявление Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия на фоне шатдауна в стране выглядит «сюрреалистической клоунадой или буффонадой».

Сенатор Мэйзи Хироно уточнила, в свою очередь, что каждое испытание ядерного оружия обойдется США в $150 млн.