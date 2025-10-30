Главком ВСУ Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске

Заявления российской стороны о блокировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Покровске (российское название — Красноармейск) не соответствуют действительности. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

© Офис президента Украины

По его словам, он прибыл на Покровское направление и встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, которые сдерживают натиск противника, и выслушал их доклады.

«Ситуация сложная, но заявления России о якобы «блокировании» ВСУ в Покровске, как и в Купянске, не соответствуют действительности», — написал Сырский.

Он отметил, что основной проблемой для ВСУ является российская пехота, которая, «избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке» и меняет локации.

«Первоочередная задача — выявить ее и уничтожить», — подчеркнул он.

Сырский дал командирам поручения и «строго предупредил» их «о недопущении безответственности», пригрозив жесткими мерами вплоть до снятия с должности.

30 октября украинский специалист в области связи и руководитель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов обратился к командованию ВСУ с настоятельным призывом взять на себя ответственность и принять «непопулярные решения», касающиеся ситуации в Красноармейске.