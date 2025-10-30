ВСУ применяют "Адские молотилки" для борьбы с воздушными целями

Созданные в самом начале 1950-х годов советские зенитные пушки АЗП-57 комплекса С-60, известные еще как "Адские молотилки", во время СВО применялись в основном для ударов по наземным целям. Теперь же во вражеских формированиях их решили задействовать для борьбы с беспилотниками.

В Telegram-канале "Военный осведомитель" появились фотографии пары орудий, находящихся на вооружении 9-го Житомирского отряда украинской погранслужбы.

Сообщается, что зенитки размещены на границе Житомирской и Киевской областей, а также на границе в Беларусью.

Однако наши БПЛА постоянно совершенствуются, теперь они могут атаковать и зенитные установки, которые пытаются их обстреливать. Последний пример - уничтожение противодронного гантрака на базе ЗиЛ-131, которое было заснято представителями западных СМИ.