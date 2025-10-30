В МИД России объяснили цель испытаний «Буревестника»

Испытания новой крылатой ракеты «Буревестник» носят плановый характер, а их целью является демонстрация Россией готовности отстаивать свои интересы. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Испытания, подобные "Буревестнику", являются плановыми и носят один и тот же характер — Россия демонстрирует готовность к отстаиванию своих интересов и адекватно реагировать на любые угрозы», — подчеркнула дипломат.