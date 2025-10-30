«Посейдон» назвали запасным элементом ядерной триады России

Российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерным реактором, может выполнять роль запасного компонента ядерной триады, наносящего удары из засады. С таким заявлением выступило издание Army Recognition.

© Министерство обороны РФ

«В критической ситуации, ядерный беспилотник глубоководного базирования может быть предварительно развернут и находиться в режиме ожидания на большой глубине, готовый к быстрому рывку к цели», – говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что, согласно известным данным, «Посейдон» способен преодолеть расстояние в 3,3 тыс. морских миль (около 6,1 тыс км) от Норвежского моря до восточного побережья США за 66 часов при скорости 50 узлов (около 93 км/ч). При этом допускается возможность передвижения аппарата на определенных участках маршрута с пониженной скоростью для обеспечения максимальной скрытности.

Army Recognition делает вывод, что такая скорость и скрытность «Посейдона» потенциально осложняют управление кризисными ситуациями.