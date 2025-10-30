Раскрыта главная цель массированных ударов ВС РФ по Украине

Удары ВС России по украинской промышленности оказывают влияние ситуацию на фронте и нарушают логистические цепочки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Сегодня Минобороны России сообщило о том, что в ответ на украинские террористические атаки по гражданским объектам был нанесен массированный удар высокоточным оружием по «предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам».

Военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание на то, что удары по Украине носят плановый характер и разрабатываются заранее.

«Ущерб трудно оценить точно. Киев постоянно преуменьшает потери. Предположу, что предстоящий зимний сезон станет очень тяжелым для Украины в плане энергетики, в плане работы сборочных цехов. ВС РФ бьют же и по полигонам, скоплениям войск, что сказывается на ситуации на линии боевого соприкосновения», — пояснил он.

По словам эксперта, ударами также «рубится логистика» Вооруженных сил Украины и нарушается работа оборонных предприятий, в том числе и по производству дронов.

«Пока Украина сохраняет способность производить ракеты, дроны, запускать их, такие удары нужно наносить, потому что Киев не успокоится», — констатировал Дандыкин.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы ПВО сбили 46 беспилотников. В результате атаки повреждения получили девять жилых домов и производственное помещение.