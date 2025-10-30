ВВС США захотели еще сотни F-15EX и F-35

Военно-воздушные силы (ВВС) США захотели купить еще сотни истребителей пятого поколения F-35 и F-15EX поколения 4++ для обеспечения стратегии национальной обороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет Breaking Defense (BD).

© Global look

«Утвержденный Конгрессом обзор истребительной авиации ВВС, полученный Breaking Defense, показывает, что для выполнения глобальных обязательств необходимо до 1558 боеготовых реактивных самолетов, что требует увеличения закупок таких истребителей, как F-15EX и F-35», — говорится в материале.

Отмечается, что парк необходимо увеличить, чтобы противостоять «ожидаемым угрозам». К 2026 финансовому году в арсенале ВВС США будет 1271 боеготовый истребитель, поэтому в течение следующего десятилетия ведомству потребуется еще почти триста самолетов.

В обзоре авиации пишут, что показателя в 1369 самолетов ВВС США могут достигнуть к началу 2030-х годов. При этом автор публикации допустил, что такие планы могут оказаться невыполнимыми из-за ограниченного финансирования и недостатка производственных мощностей.

В октябре журнал The National Interest писал, что поставка новой партии истребителей F-15EX ВВС США задерживается из-за забастовки рабочих предприятий компании Boeing.