Из-за агрессивной риторики Парижа не исключено, что вскоре после падения Покровска французские войска могут зайти в Славянск и Краматорск, чтобы помочь Киеву сохранить под своим контроль хотя-бы часть Донбасса. Как сообщает «Царьград», ответ России не заставит долго ждать.

Речь в этом случае идет о целенаправленном создании «прецедента» для прямого столкновения — якобы удар ВС России по иностранным формированиям, который при этом будет абсолютно законен, представят НАТО как акт агрессии против альянса. Это даст формальный повод для прямого вмешательства. Таким образом, чужими руками надеется переломить ход военной кампании.

Служба внешней разведки РФ накануне заявляла, что президент Франции Эммануэль Макрон поручил французскому Генштабу готовить к отправке на Украину контингент до двух тысяч человек. В основном это штурмовики Иностранного легиона. Сейчас они находятся в Польше, где проходят слаживание, получают оружие и технику. В ближайшее время их могут перебросить в центральные области Украины.

Telegram-канал «Военная хроника» добавляет деталей. По его информации, если французские военные и решатся на вмешательство, то заходить будут малыми группами, чтобы не пересекать «красные линии». При этом потери Иностранного легиона не отражаются в официальной статистике.

Политолог Владимир Карасев отмечает, что в случае появления французских солдат на Украине, они все будут убиты. По его словам, такие действия Макрона приведут к массовым митингам и протестам жен и матерей погибших французов.

«Ему нужно просто вспомнить, где закончил Бонапарт. Место на острове Святой Елены найдется и для Макрона. В случае появления французских войск на исконно русских землях они все будут уничтожены», — заявил он.

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николай Межевич считает, что французский лидер ставит перед собой внутриполитическую задачу. Он хочет показать «крутость», однако с такими рейтингами ему не простят даже взвода погибших французов.