Эксперт оценил возможности украинской ракеты «Фламинго»

Украинскую ракету «Фламинго» способны обнаружить и перехватить все современные российские зенитно-ракетные комплексы, даже «Панцирь», предназначенный для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

© Соцсети

Ранее Украина представила свое новейшее дальнобойное оружие - крылатую ракету «Фламинго». По словам Владимира Зеленского, она должна была стать «самой успешной ракетой» Вооруженных сил Украины, благодаря дальности полета до трех тысяч километров и боеголовке весом более тонны. В начале октября появилась информация о первом перехвате украинской крылатой ракеты «Фламинго» российскими средствами ПВО.

Военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание, что по «Фламинго» гарантированно отработал даже «Панцирь», а значит «толку от нее не будет».

«Если ее даже комплекс, который создан в основном для борьбы с беспилотниками, сбивает, что говорить о [комплексах] «Бук», С-300, С-400, С-350 «Витязь»? Они с этой задачей тоже справятся», — уверен он.

По данным СМИ, «Фламинго» похожа на ракету FP-5 компании, которая работает в Британии и ОАЭ. Отмечалось, что новейшая украинская разработка может быть аналогом или даже полной копией FP-5.