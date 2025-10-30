Сырский оценил положение ВСУ у Красноармейска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский оценил положение украинских войск близ Красноармейска (украинское название — Покровск).

Об этом он написал в своем Telegram.

«Побывал на этом важном направлении. (...) Ситуация сложная», — написал украинский главком.

По его словам, в городе присутствуют подразделения Российской армии, а ВСУ якобы работают над укреплением обороны. Помимо прочего, Сырский пригрозил снятием с должностей украинских командиров за безответственность.

Ранее украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что подразделения ВС России продолжают наступление в районе Красноармейска. Отмечаются успехи российских подразделений у Полтавки, Новониколаевки и Владимировки.