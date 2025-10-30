«Перережут дороги»: ВСУ рискуют попасть в котел в ближайшее время

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут скоро оказаться в окружении на территории Северска и Покровска. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что российская армия уже занимается зачисткой сформированного котла в Купянске. Покровск уже находится в оперативном окружении — группировка противника окажется в котле, когда ВС РФ перережут последние пути снабжения.

«Есть большая вероятность окружения в Северске. То есть если там тоже произойдет определенное изменение линии боевого соприкосновения, то северский гарнизон окажется сначала в оперативном, потом в полном окружении, если не выведут, конечно, они свои подразделения», — сказал Леонков.

Военный эксперт напомнил, что в каждом котле находится около 5 тысяч украинских солдат. Также Леонков добавил, что ВС РФ демонстрируют определенные успехи на южном фланге, но пока нет предпосылок для оперативного окружения Орехова или Гуляйполя.