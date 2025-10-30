Песков напомнил о моратории на испытание ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, который поручил Пентагону немедленно возобновить ядерные испытания. Представитель Кремля напомнил о действующем моратории на испытание ядерного оружия.

© Global look

«Здесь действительно есть текущий мораторий. Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то образом имеется ввиду испытание «Буревестника», то это не является ядерным испытанием никоим образом», — заявил Песков журналистам на брифинге.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил: если кто-то отойдет от моратория на ядерные испытания — Москва будет действовать соответственно ситуации, подчеркнул представитель Кремля.

США не уведомляли Россию о намерении возобновить ядерные испытания, добавил Песков. В Кремле не видят нового витка гонки вооружений между Россией и США.

Во время контактов с Вашингтоном не раз упоминалась необходимость экспертных переговоров о ядерном разоружении.

«Это очень сложная тема и переговоры всегда по этой теме растянуты по времени. Но те самые детализированные экспертные переговоры пока не ведутся», — уточнил пресс-секретарь президента.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) подписали почти все страны — 184 государства. Он запрещает испытательные взрывы ядерного оружия.

США подписали ДВЗЯИ, но не ратифицировали его. Россия в 2023 году отозвала свою ратификацию соглашения из-за отказа Вашингтона от ратификации.