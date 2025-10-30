Сирийские военные начали проходить подготовку на базах Турции

Часть сирийских военных проходят обучение в Турции, используя инфраструктуру и полигоны турецкой армии после подписания двустороннего меморандума, сообщили источники в Минобороны Турции.

© Global look

Некоторые подразделения армии Сирии проходят военную подготовку на территории Турции, пишет ТАСС.

«Для удовлетворения потребностей сирийской армии в наращивании ее потенциала, некоторые подразделения сирийской армии начали проводить военную подготовку в нашей стране. Они используют казармы и учебные полигоны Вооруженных сил Турции», – заявили в военном ведомстве.

Турецкие военные также напомнили, что сирийское правительство и его институты продолжают работать над восстановлением страны, а проводимые мероприятия направлены на укрепление обороноспособности. Обучение было организовано в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного 13 августа 2025 года, и предусматривает совместную подготовку, консультирование, а также обмен опытом и техническую поддержку по запросу сирийской стороны.

В министерстве подчеркнули, что внимательно следят за вопросами, связанными с возможной интеграцией «Сил демократической Сирии» в структуры временного сирийского правительства. Турецкие власти продолжают отслеживать влияние этих процессов на стабильность и безопасность в регионе.

