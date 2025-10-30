Российская армия освободила населенный пункт Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожье. Об этом в четверг, 30 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, освобождением Садового занимались подразделения группировки войск «Запад».

— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области, — написали в Telegram-канале МО РФ.

До этого российские войска освободили населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль трассу, соединяющую Северск и Красный Лиман, которая является основным путем снабжения украинских войск в Красном Лимане.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал предположение, что завершение конфликта на Украине может обернуться для Киева территориальными потерями. По его словам, президент России Владимир Путин «определенно, что-то заберет».