В Минобороны рассказали о взятии под контроль Красногорского

Подразделения группировки войск «Восток» при взятии под контроль Красногорского в Запорожской области продвинулись на несколько километров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины(ВСУ) понесли большие потери личного состава и бронетехники.

«Подразделения группы "Восток" продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех», — добавили в Минобороны.

30 октября Армия России заняла Красногорское в Запорожской области. Суточные потери ВСУ при этом составили до 265 человек, добавили в министерстве.