Над Курской областью уничтожили три украинских беспилотника

Московский Комсомолец

Силы противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА ВСУ самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ.

© Ministry of Defence of Ukraine

30 октября текущего года в период с 8.00 до 11.00 дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Курской области, поделились подробностями в российском военном ведомстве.

В ночь на 30 октября ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Для этого армией России были использованы ракеты «Кинжал» и «Калибр».