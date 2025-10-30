Стало известно об окружении ВСУ в Купянске

Российские войска замыкают окружение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске.

Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части завершают окружение украинского гарнизона в Купянске. (...) Основные бои разворачиваются в районе Купянска-Узлового», — приводятся в публикации слова собеседника канала.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России успешно отбивают все попытки ВСУ контратаковать.

Минируют жилые дома и бегут: блокада ВСУ в Купянске провалилась

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что ВСУ не удастся отстоять Купянск ввиду того, что они уже находятся в полном тактическом окружении. Полковник рекомендовал украинским военным сдаваться в плен, чтобы сохранить жизни. Он убежден, что судьба города уже предрешена.